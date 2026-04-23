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Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Loudenvielle

Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Loudenvielle jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : LOUDENVIELLE

Adresse : Cinéma ARIXO

Ville : 65510 Loudenvielle

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Loudenvielle

Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards

LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Spectacle pour enfants Le Théâtre des Pantouflards au cinéma l’Arixo
Une représentation à 17h et une autre à 17h45.
Découvrez l’univers des pantouflards, leurs aventures rocambolesques et les contes traditionnels qu’ils vous proposent. 2€ l’entrée. Sans réservation. Dès 2 ans.
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LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 

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English :

Children’s show: Le Théâtre des Pantouflards at the Arixo cinema
One performance at 5pm and another at 5:45pm.
Discover the world of the pantouflards, their incredible adventures and the traditional tales they tell. 2? admission. No reservation required. Ages 2 and up.

L’événement Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards Loudenvielle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

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