Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Loudenvielle
Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Loudenvielle jeudi 30 juillet 2026.
Loudenvielle
Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards
LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Spectacle pour enfants Le Théâtre des Pantouflards au cinéma l’Arixo
Une représentation à 17h et une autre à 17h45.
Découvrez l’univers des pantouflards, leurs aventures rocambolesques et les contes traditionnels qu’ils vous proposent. 2€ l’entrée. Sans réservation. Dès 2 ans.
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LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35
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English :
Children’s show: Le Théâtre des Pantouflards at the Arixo cinema
One performance at 5pm and another at 5:45pm.
Discover the world of the pantouflards, their incredible adventures and the traditional tales they tell. 2? admission. No reservation required. Ages 2 and up.
L’événement Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards Loudenvielle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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