Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Loudenvielle

Loudenvielle

Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards

LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Spectacle pour enfants Le Théâtre des Pantouflards au cinéma l’Arixo

Une représentation à 17h et une autre à 17h45.

Découvrez l’univers des pantouflards, leurs aventures rocambolesques et les contes traditionnels qu’ils vous proposent. 2€ l’entrée. Sans réservation. Dès 2 ans.

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LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

Children’s show: Le Théâtre des Pantouflards at the Arixo cinema

One performance at 5pm and another at 5:45pm.

Discover the world of the pantouflards, their incredible adventures and the traditional tales they tell. 2? admission. No reservation required. Ages 2 and up.

L’événement Spectacle pour les enfants Le Théâtre des Pantouflards Loudenvielle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65