Grand bal et spectacle pyrosymphonique à Balnéa

sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Spectacle pyro-symphonique et orchestre spectacle Jean Ribull devant Balnéa. Foodtrucks et buvette sur place

.

sur le site de Balnéa LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

English :

Pyro-symphonic show and Jean Ribull show orchestra in front of Balnéa. Foodtrucks and refreshments on site

