Visite guidée de Loudenvielle RDV cinéma l’Arixo Loudenvielle
Visite guidée de Loudenvielle RDV cinéma l’Arixo Loudenvielle jeudi 30 juillet 2026.
Loudenvielle
Visite guidée de Loudenvielle
RDV cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Le village de Loudenvielle, autrefois agropastoral, s’est développé avec le tourisme tout en préservant un cœur de village aux maisons traditionnelles.
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RDV cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
The village of Loudenvielle, once an agropastoral area, has developed with tourism, while preserving a village heart with traditional houses.
L’événement Visite guidée de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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