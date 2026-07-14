Informations pratiques

Loudenvielle

Concert groupe vocal Gaia

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert à l’église de Loudenvielle avec le groupe GAIA, polyphonies et harmonies vocales.

Évènement gratuit et ouvert à tous.

.

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie christine-larre@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert at the Loudenvielle Church featuring the group GAIA, with polyphonic music and vocal harmonies.

Free event open to everyone.

L’événement Concert groupe vocal Gaia Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de la Vallée du Louron|CDT65