Concert groupe vocal Gaia Loudenvielle
dimanche 2 août 2026 · Loudenvielle
Informations pratiques
Loudenvielle
Concert groupe vocal Gaia
LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert à l’église de Loudenvielle avec le groupe GAIA, polyphonies et harmonies vocales.
Évènement gratuit et ouvert à tous.
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LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie christine-larre@hotmail.fr
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English :
Concert at the Loudenvielle Church featuring the group GAIA, with polyphonic music and vocal harmonies.
Free event open to everyone.
L’événement Concert groupe vocal Gaia Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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