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AGENDA · Loudenvielle

Concert groupe vocal Gaia Loudenvielle

dimanche 2 août 2026 · Loudenvielle

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
LOUDENVIELLE
Ville
65510 Loudenvielle
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Loudenvielle

Concert groupe vocal Gaia

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert à l’église de Loudenvielle avec le groupe GAIA, polyphonies et harmonies vocales.
Évènement gratuit et ouvert à tous.
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LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie   christine-larre@hotmail.fr

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English :

Concert at the Loudenvielle Church featuring the group GAIA, with polyphonic music and vocal harmonies.
Free event open to everyone.

L’événement Concert groupe vocal Gaia Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

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