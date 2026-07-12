Journée prévention en montagne au refuge de la Soula LOUDENVIELLE Loudenvielle

Informations pratiques

Loudenvielle

Journée prévention en montagne au refuge de la Soula

LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Prévention montagne Mieux connaître la montagne pour mieux la vivre

La montagne est un formidable terrain d’aventure, mais elle demande aussi de la préparation, de l’observation et du respect.

Cette action de sensibilisation propose un temps d’échange convivial autour des bonnes pratiques en montagne préparer sa randonnée, comprendre la météo, s’orienter, gérer son effort, adopter les bons réflexes en cas d’imprévu et préserver les milieux naturels.

À travers des conseils concrets, des mises en situation et le partage d’expériences, petits et grands sont invités à mieux comprendre l’environnement montagnard afin de profiter de leurs sorties en toute sécurité, tout en limitant leur impact sur la nature.

Une rencontre interactive, accessible à tous, pour faire de chaque randonnée une expérience à la fois agréable, responsable et sécurisée.

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LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Mountain Safety? Get to Know the Mountains Better to Enjoy Them More

The mountains are a wonderful playground for adventure, but they also require preparation, observation, and respect.

This awareness-raising initiative offers a friendly opportunity to discuss best practices in the mountains: preparing for a hike, understanding the weather, navigating, pacing yourself, knowing how to react in unexpected situations, and preserving the natural environment.

Through practical advice, role-playing exercises, and sharing experiences, people of all ages are invited to better understand the mountain environment so they can enjoy their outings safely while minimizing their impact on nature.

An interactive event, open to everyone, designed to make every hike an experience that is enjoyable, responsible, and safe.

L’événement Journée prévention en montagne au refuge de la Soula Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de la Vallée du Louron|CDT65