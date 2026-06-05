Loudenvielle

Visite guidée de Loudenvielle

RDV cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le village de Loudenvielle, autrefois agropastoral, s’est développé avec le tourisme tout en préservant un cœur de village aux maisons traditionnelles.

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RDV cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The village of Loudenvielle, once an agropastoral area, has developed with tourism, while preserving a village heart with traditional houses.

L’événement Visite guidée de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65