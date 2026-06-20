Loudenvielle

Concert Omar Hasan

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de Omar Hasan à l’espace Valgora

Omar Hassan, célèbre rugbyman de l’équipe nationale d’Argentine et du Stade Toulousain, a toujours été touché par les voix emblématiques de Gardel, Piazzolla et Sosa, ce qui l’a poussé à chanter à son tour. Il s’engage avec Café Tango dans un dialogue complice avec l’accordéoniste Grégory Daltin, rendant hommage à l’esprit du tango, notamment à Carlos Gardel, qui serait fier de voir sa musique résonner encore aujourd’hui. .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

Omar Hasan Concert at the Espace Valgora

L’événement Concert Omar Hasan Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65