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Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle

Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle mardi 21 juillet 2026.

Lieu : RDV Cinéma l'Arixo

Adresse : LOUDENVIELLE

Ville : 65510 Loudenvielle

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Loudenvielle

Visite nocturne de Loudenvielle

RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou à la lampe torche.
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RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

By torchlight (weather permitting), or by flashlight.

L’événement Visite nocturne de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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