ciné plein air et blind test LOUDENVIELLE Loudenvielle
ciné plein air et blind test LOUDENVIELLE Loudenvielle jeudi 23 juillet 2026.
Loudenvielle
ciné plein air et blind test
LOUDENVIELLE Espace Rioutor à côté de la passerelle de Balnéa Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Soirée ciné plein air et blind test
Sur l’espace Rioutor à Loudenvielle
21h30 Blind test / 22h ciné en plein air avec diffusion du film Un P’tit truc en plus.
Même si l’été est ensoleillé, les soirées peuvent s’avérer fraîches selon les situations. Prévoyez quelques vêtements chauds et des chaussures adaptées .
LOUDENVIELLE Espace Rioutor à côté de la passerelle de Balnéa Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com
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English :
Outdoor Movie Night and Blind Test
L’événement ciné plein air et blind test Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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