Loudenvielle

Fête locale Germ Louron

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Au programme

– Messe à 11h

– Concours de pétanque 14h

– Apéro concert Coco&co à 19h

– Repas à 21h

– Podium éclair à 23h

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LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

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English :

On the schedule:

– Mass at 11 a.m.

– Pétanque tournament at 2 p.m.

– Pre-dinner concert with Coco&co at 7 p.m.

– Dinner at 9 p.m.

– Flash fashion show at 11 p.m.

L’événement Fête locale Germ Louron Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de la Vallée du Louron|CDT65