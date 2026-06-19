UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête locale Germ Louron Loudenvielle

Fête locale Germ Louron Loudenvielle samedi 18 juillet 2026.

Adresse
LOUDENVIELLE
Ville
65240 Loudenvielle
Département
Hautes-Pyrénées
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif

Loudenvielle

Fête locale Germ Louron

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Au programme
– Messe à 11h
– Concours de pétanque 14h
– Apéro concert Coco&co à 19h
– Repas à 21h
– Podium éclair à 23h
  .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35  info@vallee-du-louron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the schedule:
– Mass at 11 a.m.
– Pétanque tournament at 2 p.m.
– Pre-dinner concert with Coco&co at 7 p.m.
– Dinner at 9 p.m.
– Flash fashion show at 11 p.m.

L’événement Fête locale Germ Louron Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

À voir aussi à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées)