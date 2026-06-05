Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle
Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle mardi 4 août 2026.
Loudenvielle
Visite nocturne de Loudenvielle
RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou à la lampe torche.
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RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
By torchlight (weather permitting), or by flashlight.
L’événement Visite nocturne de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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