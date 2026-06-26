Loudenvielle

Enquête policière interactive

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Au cinéma l’Arixo à Loudenvielle

Deux minutes pour la gloire animé par Jean-Pierre Jean-Pierre

Enquête policière interactive de et par Bernard Monforte

Vente de billets sur place le soir du spectacle .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 08 72 62

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English :

At the Arixo Cinema in Loudenvielle

Two Minutes to Glory, directed by Jean-Pierre Jean-Pierre

An interactive detective mystery by and starring Bernard Monforte

L’événement Enquête policière interactive Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65