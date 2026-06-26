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Enquête policière interactive Loudenvielle

Enquête policière interactive Loudenvielle mardi 18 août 2026.

Adresse
LOUDENVIELLE
Ville
65240 Loudenvielle
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Loudenvielle

Enquête policière interactive

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Au cinéma l’Arixo à Loudenvielle
Deux minutes pour la gloire animé par Jean-Pierre Jean-Pierre
Enquête policière interactive de et par Bernard Monforte
Vente de billets sur place le soir du spectacle   .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 08 72 62 

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English :

At the Arixo Cinema in Loudenvielle
Two Minutes to Glory, directed by Jean-Pierre Jean-Pierre
An interactive detective mystery by and starring Bernard Monforte

L’événement Enquête policière interactive Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

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