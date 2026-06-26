Enquête policière interactive Loudenvielle
Enquête policière interactive Loudenvielle mardi 18 août 2026.
Loudenvielle
Enquête policière interactive
LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Au cinéma l’Arixo à Loudenvielle
Deux minutes pour la gloire animé par Jean-Pierre Jean-Pierre
Enquête policière interactive de et par Bernard Monforte
Vente de billets sur place le soir du spectacle .
LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 08 72 62
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English :
At the Arixo Cinema in Loudenvielle
Two Minutes to Glory, directed by Jean-Pierre Jean-Pierre
An interactive detective mystery by and starring Bernard Monforte
L’événement Enquête policière interactive Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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