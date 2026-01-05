Foire aux traditions pyrénéennes

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

2026-08-23

Point d’orgue de la saison d’été dans la Vallée du Louron, la Foire aux Traditions, située au bord du magnifique lac de Génos-Loudenvielle, constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d’une centaine d’artisans producteurs pyrénéens.

Plus d’infos et inscription des stands sur https://www.louronevents.com/la-foire-aux-traditions

Programme des festivités en cours d’élaboration .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

English :

The highlight of the summer season in the Louron Valley, the Foire aux Traditions, located on the shores of the magnificent Lac de Génos-Loudenvielle, is a harmonious blend of agropastoralism, tourism and traditional local craftsmanship, with some 100 Pyrenean artisan producers in attendance.

Further information and stand registration at: https://www.louronevents.com/la-foire-aux-traditions

