Foire aux traditions pyrénéennes Loudenvielle dimanche 23 août 2026.
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
2026-08-23
Point d’orgue de la saison d’été dans la Vallée du Louron, la Foire aux Traditions, située au bord du magnifique lac de Génos-Loudenvielle, constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d’une centaine d’artisans producteurs pyrénéens.
Plus d’infos et inscription des stands sur https://www.louronevents.com/la-foire-aux-traditions
Programme des festivités en cours d’élaboration .
LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com
English :
The highlight of the summer season in the Louron Valley, the Foire aux Traditions, located on the shores of the magnificent Lac de Génos-Loudenvielle, is a harmonious blend of agropastoralism, tourism and traditional local craftsmanship, with some 100 Pyrenean artisan producers in attendance.
Further information and stand registration at: https://www.louronevents.com/la-foire-aux-traditions
