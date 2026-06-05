Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle
Visite nocturne de Loudenvielle RDV Cinéma l’Arixo Loudenvielle mardi 18 août 2026.
Loudenvielle
Visite nocturne de Loudenvielle
RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou à la lampe torche.
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RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
By torchlight (weather permitting), or by flashlight.
L’événement Visite nocturne de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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