Loudenvielle

Visite nocturne de Loudenvielle

RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Aux flambeaux (sous réserve de la météo), ou à la lampe torche.

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RDV Cinéma l’Arixo LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

By torchlight (weather permitting), or by flashlight.

L’événement Visite nocturne de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65