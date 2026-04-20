Film Ceux qui comptent Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Ceux qui comptent Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André lundi 20 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Ceux qui comptent
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20 22:15:00
Date(s) :
2026-04-20
Comédie dramatique
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible.
Durée 1h38. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film Ceux qui comptent Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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