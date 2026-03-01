FILM CLUB DES CINEPHILES LE DERNIER COMPROMIS CENTRE CULTUREL LE 27 Rouillac
FILM CLUB DES CINEPHILES LE DERNIER COMPROMIS CENTRE CULTUREL LE 27 Rouillac samedi 21 mars 2026.
CENTRE CULTUREL LE 27 BD D’ENCAMP Rouillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 15:22:00
2026-03-21
FILM LE DERNIER COMPROMIS
RÉALISÉ PAR ANNE FONTENEAU
PROJECTION SUIVI D’UN DÉBAT
CENTRE CULTUREL LE 27 BD D’ENCAMP Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
FILM THE LAST COMPROMISE
DIRECTED BY ANNE FONTENEAU
SCREENING FOLLOWED BY DISCUSSION
