FILM CLUB DES CINEPHILES LE DERNIER COMPROMIS CENTRE CULTUREL LE 27 Rouillac samedi 21 mars 2026.

CENTRE CULTUREL LE 27 BD D'ENCAMP Rouillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 15:22:00

2026-03-21

FILM LE DERNIER COMPROMIS
RÉALISÉ PAR ANNE FONTENEAU

PROJECTION SUIVI D’UN DÉBAT
CENTRE CULTUREL LE 27 BD D'ENCAMP Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38 

English :

FILM THE LAST COMPROMISE
DIRECTED BY ANNE FONTENEAU

SCREENING FOLLOWED BY DISCUSSION

