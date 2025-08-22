Rouillac boucle locale 27 boucle B Rouillac Charente

Rouillac boucle locale 27 boucle B

Rouillac boucle locale 27 boucle B 314 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine

Parcourez à vélo les 30 kilomètres de la Boucle 27B de Rouillac, au départ du parking de la Communauté de Communes du Rouillacais. Vous aurez l’occasion de profiter, à votre rythme, des points de vue sur la campagne rouillacaise.

https://rouillacais.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/251198e1-bfd7-4ba5-a846-56942377e95c/rouillac-boucle-locale-27-boucle-b +33 5 16 09 50 00

English :

Cycle the 30 kilometers of Rouillac’s Loop 27B, starting from the Communauté de Communes du Rouillacais parking lot. You’ll be able to take in the views of the Rouillac countryside at your own pace.

Deutsch :

Fahren Sie mit dem Fahrrad die 30 Kilometer der Schleife 27B von Rouillac ab, die am Parkplatz der Communauté de Communes du Rouillacais beginnt. Sie haben die Gelegenheit, in Ihrem eigenen Tempo die Aussichtspunkte auf die Landschaft von Rouillacais zu genießen.

Italiano :

Percorrete la Boucle 27B di 30 km a Rouillac, partendo dal parcheggio della Communauté de Communes du Rouillacais. Potrete ammirare i panorami della campagna di Rouillac al vostro ritmo.

Español :

Recorra en bicicleta los 30 kilómetros de la Boucle 27B de Rouillac, saliendo del aparcamiento de la Communauté de Communes du Rouillacais. Podrá disfrutar de las vistas de la campiña de Rouillac a su ritmo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme