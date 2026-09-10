Film conté de Yannick Haenel & Linda Tuloup « Il faut de l’eau de la pierre et du feu », Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Film conté de Yannick Haenel & Linda Tuloup « Il faut de l’eau de la pierre et du feu » Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Sans réservation dans la limite des places disponibles – Tout public à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

15h00 – Film conté de Yannick Haenel & Linda Tuloup – Il faut de l’eau de la pierre et du feu

À partir d’une photographie – une femme nue à l’entrée d’une grotte – l’écrivain Yannick Haenel et la photographe et vidéaste Linda Tuloup engagent une traversée poétique vers un motif archaïque : un pubis gravé sur la paroi d’une caverne il y a plus de 20 000 ans… De cette quête naît un film, tourné au coeur de la forêt de Fontainebleau. Les deux auteurs accompagnent la projection d’une lecture en direct et à deux voix.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

Conférence « Il faut de l’eau de la pierre et du feu »

© Emmanuel Breteau