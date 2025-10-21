Film documentaire Châtillon-Coligny
Film documentaire Châtillon-Coligny mardi 17 mars 2026.
Film documentaire
Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 20:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Film documentaire
Documentaire 20h, à la salle des fêtes. adultes 8 €, étudiants 4 €. Le 17/03 Mexico. Le 07/04 La Mauritanie. ATTENTION ANNULATION le documentaire sur Mexico prévu le 17 mars 2026 est annulé. 8 .
Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 03 00
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English :
Documentary film
L’événement Film documentaire Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GATINAIS SUD
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