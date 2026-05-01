Orbey

Film Goupi Mains Rouges

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

L’histoire des Goupi, paysans ruses, ayant pour theatre un village charentais.

Le film de la décennie 1940

Synopsis L’histoire des Goupi, paysans ruses, ayant pour theatre un village charentais. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

The story of the Goupi, cunning peasants set in a village in the Charente region.

L’événement Film Goupi Mains Rouges Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg