Orbey

Film Michael

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:45:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-26

Le portrait intime et spectaculaire de Michael Jackson, des Jackson Five à l’icône mondiale de la pop.

Synopsis Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque. Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

An intimate and spectacular portrait of Michael Jackson, from the Jackson Five to global pop icon.

L’événement Film Michael Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg