Film Pour le meilleur Orbey
Film Pour le meilleur Orbey vendredi 22 mai 2026.
Orbey
Film Pour le meilleur
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
L’histoire vraie et bouleversante de Philippe Croizon et Suzana, un amour qui lui redonne la force de réaliser l’impossible.
Synopsis L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The moving true story of Philippe Croizon and Suzana, a love that gives him the strength to achieve the impossible.
L’événement Film Pour le meilleur Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)
- Film Juste une illusion Orbey 19 mai 2026
- Sortie à la rencontre des chamois Orbey 20 mai 2026
- Balade la tête dans les étoiles Orbey 21 mai 2026
- Film Michael Orbey 23 mai 2026
- Film Nous l’orchestre Orbey 24 mai 2026