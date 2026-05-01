Orbey

Film Pour le meilleur

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

L’histoire vraie et bouleversante de Philippe Croizon et Suzana, un amour qui lui redonne la force de réaliser l’impossible.

Synopsis L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The moving true story of Philippe Croizon and Suzana, a love that gives him the strength to achieve the impossible.

L’événement Film Pour le meilleur Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg