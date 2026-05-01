Orbey

Film La ruée vers l’or

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-27

En pleine ruée vers l’or du Klondike, Charlot affronte tempêtes, bandits et aventures rocambolesques.

Le film de la décennie 1920

Synopsis 1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

At the height of the Klondike Gold Rush, Charlie faces storms, bandits and incredible adventures.

L’événement Film La ruée vers l’or Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg