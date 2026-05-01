Orbey

Film Le quai des brumes

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Au Havre, un déserteur tombe amoureux d’une jeune femme mystérieuse et bascule dans un dangereux engrenage criminel.

Le film de la décennie 1930

Synopsis Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au Havre dans l’espoir de quitter la France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de laquelle gravitent plusieurs marginaux. Il y fait la rencontre de Nelly, une belle et mystérieuse jeune femme dont le regard le bouleverse. Cette dernière vit dans la terreur de son tuteur, le misérable Zabel, lui-même racketté par une bande de voyous. Par amour, Jean se mêle aux affaires de Nelly et met les pieds dans un engrenage périlleux… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In Le Havre, a deserter falls in love with a mysterious young woman and is drawn into a dangerous criminal spiral.

L’événement Film Le quai des brumes Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg