Film « LES BAD GUYS 2 » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Début : 2025-08-30 14:30:00

fin : 2025-08-31

Le cinéma Sélect vous propose ce weekend le film « LES BAD GUYS 2 »

1h 44min | Animation, Famille, Comédie

De Pierre Perifel, Juan Pablo Sans | Par Aaron Blabey

Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Jean-Pascal Zadi

Tout public

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

