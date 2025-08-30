Film « LES BAD GUYS 2 » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
Film « LES BAD GUYS 2 » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES
samedi 30 août 2025.
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-08-30 14:30:00
fin : 2025-08-31
2025-08-30 2025-08-31
Le cinéma Sélect vous propose ce weekend le film « LES BAD GUYS 2 »
1h 44min | Animation, Famille, Comédie
De Pierre Perifel, Juan Pablo Sans | Par Aaron Blabey
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Jean-Pascal Zadi
Tout public
Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
