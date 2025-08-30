Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Informations pratiques

Plancher-les-Mines

Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Ce weekend, à l’affiche, le film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY

2h 25min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

De Destin Daniel Cretton | Par Chris McKenna, Erik Sommers

Avec Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Tout public

C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c’est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s’opposer à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié… .

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

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English : Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME