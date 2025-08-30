Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Sélect · Plancher-les-Mines
Informations pratiques
Plancher-les-Mines
Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Ce weekend, à l’affiche, le film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY
2h 25min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De Destin Daniel Cretton | Par Chris McKenna, Erik Sommers
Avec Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
Tout public
C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c’est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s’opposer à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié… .
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
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English : Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
L’événement Film SPIDER-MAN BRAND NEW DAY au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME