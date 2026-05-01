Bazoches

Film “Les Petites Victoires”

Salle communale Bazoches Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 23:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Ciné Bazoches 19h pot version “Auberge Espagnole” 20h projection du film “Les Petites Victoires” participation au chapeau réservation au 06 31 11 02 40 ou au Relais Vauban. .

Salle communale Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 11 02 40

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English : Film “Les Petites Victoires”

L’événement Film “Les Petites Victoires” Bazoches a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs