Film “Les Petites Victoires” Bazoches
Film “Les Petites Victoires” Bazoches mardi 26 mai 2026.
Bazoches
Film “Les Petites Victoires”
Salle communale Bazoches Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26 23:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Ciné Bazoches 19h pot version “Auberge Espagnole” 20h projection du film “Les Petites Victoires” participation au chapeau réservation au 06 31 11 02 40 ou au Relais Vauban. .
Salle communale Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 11 02 40
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English : Film “Les Petites Victoires”
L’événement Film “Les Petites Victoires” Bazoches a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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