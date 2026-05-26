Spectacle Silence ça Pousse Rue Henri Bachelin Bazoches
Spectacle Silence ça Pousse Rue Henri Bachelin Bazoches mercredi 8 juillet 2026.
Bazoches
Spectacle Silence ça Pousse
Rue Henri Bachelin Jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Bazoches Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 10:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre du dispositif des bibliothèques éphémères porté par la bibliothèque départementale, le conteur Manolo vient à Lormes pour semer une petite graine dans l’esprit des jeunes comme des moins jeunes, afin de souligner l’importance de notre relation avec le monde vivant. (gratuit, 30 min) .
Rue Henri Bachelin Jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Bazoches 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Spectacle Silence ça Pousse
L’événement Spectacle Silence ça Pousse Bazoches a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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