Spectacle Silence ça Pousse Rue Henri Bachelin Bazoches

Bazoches

Spectacle Silence ça Pousse

Rue Henri Bachelin Jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Bazoches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 10:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du dispositif des bibliothèques éphémères porté par la bibliothèque départementale, le conteur Manolo vient à Lormes pour semer une petite graine dans l’esprit des jeunes comme des moins jeunes, afin de souligner l’importance de notre relation avec le monde vivant. (gratuit, 30 min) .

Rue Henri Bachelin Jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Bazoches 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Spectacle Silence ça Pousse

L’événement Spectacle Silence ça Pousse Bazoches a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)