Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris
Films « Petits contes de la nuit » et ciné-comptine signée au cinéma Le Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris samedi 18 avril 2026.
Avec la Compagnie Maya, partez à la découverte de comptines chantées et signées en lien avec les films du programme « Les Petits Contes de la nuit » !
La Langue des signes et son imaginaire nous transportent dans la magie des signes. L’intervenante ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des Signes Française (LSF)) pour que voix et gestes se mêlent.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Collectif – 40min
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Juste avant la projection du film, la compagnie Maya vous accueille dans la salle de cinéma avec des comptines en langue des signes, en lien avec les films qui seront projetés.
Le samedi 18 avril 2026
de 11h00 à 12h15
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T12:15:00+02:00
Majestic Bastille – Dulac Cinémas 4 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/722022110938089 https://www.facebook.com/events/722022110938089
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