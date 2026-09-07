Fils de MémoireS de Jeanne Orient « Espagnes : Trois voix, trois Espagnes », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Fils de MémoireS de Jeanne Orient « Espagnes : Trois voix, trois Espagnes » Mardi 29 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Avec Christiane Rancé, Marie-Laure Ruiz-Maugis et Alain Hoareau.

Une traversée sensible, vibrante, des Espagnes. Entre ferveur et ferias, entre peinture, mode et mystère du flamenco, entre vagues, poésie et guitare.

Christiane Rancé ouvre la rencontre avec Que viva España, Un itinéraire amoureux, paru aux Éditions Tallandier. Une écriture mystique, exaltée, portée autant par le rêve que par la lucidité, qui embrasse les Espagnes intimes, ardentes et contrastées.

Marie-Laure Ruiz-Maugis présente Goya et Yves Saint Laurent, L’Enfant bleu en partage, publié aux Éditions Macenta. Historienne de l’art et flamenca elle-même, elle dira la danse flamenca, dans ce qu’elle a de plus profond, de plus libre, de plus mystérieux.

Alain Hoareau complète cette traversée avec La Vague au doigt, paru aux Éditions Unicité. Par la poésie, l’image et la musique, il dira l’éphémère et la perte. Il fera également entendre l’âme de la guitare espagnole : son histoire, ses vibrations, ses silences, sa ferveur.

Une soirée qui vous réserve des surprises !

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-fils-de-memoires-de-jeanne-orient-espagnes-trois-voix-trois-espagnes-1999771661873 »}] [{« link »: « http://www.librairie-gallimard.com/livre/9791021055704-que-viva-espana-un-itineraire-amoureux-christiane-rance/ »}, {« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782490222117-goya-et-yves-saint-laurent-l-enfant-bleu-en-partage-marie-laure-ruiz-maugis/ »}, {« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782386382956-la-vague-au-doigt-hoareau-alain/ »}]

Avec Christiane Rancé, Marie-Laure Ruiz-Maugis et Alain Hoareau. Une traversée sensible, vibrante, des Espagnes. Entre ferveur et ferias, entre peinture, mode et mystère du flamenco, entre vag … Rencontre-Dédicace