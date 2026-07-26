FILS DE PERSONNE Palavas-les-Flots
vendredi 7 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
FILS DE PERSONNE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-28
Séance cinéma Fils de personne de Saffy Nebbou (Durée 1h37)
À peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Thomas dévasté, seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas encore comme père, décide de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Mais au cœur de ce voyage de la renaissance, une autre histoire se tisse celle d’un lien fragile qui se construit, le face-à-face bouleversant d’un père et d’un fils qui doivent apprendre à s’apprivoiser. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English : FILS DE PERSONNE
Film Screening: Fils de personne by Saffy Nebbou (Runtime: 1 hr 37 min)
L’événement FILS DE PERSONNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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