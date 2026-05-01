Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline Sous la halle Le Mas-d’Agenais
Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline Sous la halle Le Mas-d’Agenais samedi 30 mai 2026.
Le Mas-d’Agenais
Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez vivre la grande finale de la Ligue des Champions dans une ambiance 100% foot et conviviale !
Retransmission Finale de la Ligue des Champions sous la Halle Ô bistro Madeline, Le Mas d’Agenais
Venez vivre la grande finale de la Ligue des Champions dans une ambiance 100% foot et conviviale ! Samedi 30 mai à 18h .
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 60 92 54
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English : Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline
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L’événement Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Val de Garonne