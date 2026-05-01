Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline Sous la halle Le Mas-d’Agenais

Le Mas-d’Agenais

Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline

Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez vivre la grande finale de la Ligue des Champions dans une ambiance 100% foot et conviviale !

Retransmission Finale de la Ligue des Champions sous la Halle Ô bistro Madeline, Le Mas d’Agenais

Venez vivre la grande finale de la Ligue des Champions dans une ambiance 100% foot et conviviale ! Samedi 30 mai à 18h .

Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 60 92 54

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English : Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline

Come and enjoy the Champions League final in a 100% soccer atmosphere!

L’événement Final Ligue des Champions PSG vs Arsenal FC au Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Val de Garonne