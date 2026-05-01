Repas fête des mères au Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais
Repas fête des mères au Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais dimanche 31 mai 2026.
Le Mas-d’Agenais
Repas fête des mères au Ô Bistro Madeline
2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
À l’occasion de la Fête des Mères, ce déjeuner sera l’occasion de partager un moment unique en famille, porté par la musique et la convivialité avec Super Juke-Box .
Menu de la Fête des Mères le 31 mai .
À l’occasion de la Fête des Mères, ce déjeuner sera l’occasion de partager un moment unique en famille, porté par la musique et la convivialité avec Super Juke-Box . .
2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 60 92 54
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English : Repas fête des mères au Ô Bistro Madeline
For Mother?s Day, this luncheon will be an opportunity to share a unique moment with your family, driven by music and conviviality with Super Juke-Box .
L’événement Repas fête des mères au Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Val de Garonne