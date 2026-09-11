Finale de Le Mans Pop Festival Les Saulnières Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Finale de Le Mans Pop Festival

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Finale de Le Mans Pop Festival

Le Mans Pop Festival est de retour pour sa 32ème édition !

Une nouvelle fois, l’association Le Mans Cité chanson vous propose 1 journée de découverte musicale entre éclectisme, soutien à l’émergence d’artistes francophones et ambiance conviviale.

Au programme dimanche 20 septembre (à partir de 14h30)

· finale du concours de chanson francophone Les Mardis de la Chanson avec les 4 finalistes

1 Juliette Magnevasoa

2 Bonneville

3 Marc Parodi

4 Bodie

INVITE D’HONNEUR FREDERIC FROMET .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Le Mans Pop Festival Finale

L’événement Finale de Le Mans Pop Festival Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72