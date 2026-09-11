UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Finale de Le Mans Pop Festival Les Saulnières Le Mans

dimanche 20 septembre 2026 · Les Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Les Saulnières
Adresse
239 Avenue Rhin et Danube
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
0 0

Le Mans

Finale de Le Mans Pop Festival

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Finale de Le Mans Pop Festival
Le Mans Pop Festival est de retour pour sa 32ème édition !
Une nouvelle fois, l’association Le Mans Cité chanson vous propose 1 journée de découverte musicale entre éclectisme, soutien à l’émergence d’artistes francophones et ambiance conviviale.
Au programme dimanche 20 septembre (à partir de 14h30)
· finale du concours de chanson francophone Les Mardis de la Chanson avec les 4 finalistes
1 Juliette Magnevasoa
2 Bonneville
3 Marc Parodi
4 Bodie

INVITE D’HONNEUR FREDERIC FROMET   .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Mans Pop Festival Finale

L’événement Finale de Le Mans Pop Festival Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)