Finale de Le Mans Pop Festival Les Saulnières Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Les Saulnières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Finale de Le Mans Pop Festival
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Finale de Le Mans Pop Festival
Le Mans Pop Festival est de retour pour sa 32ème édition !
Une nouvelle fois, l’association Le Mans Cité chanson vous propose 1 journée de découverte musicale entre éclectisme, soutien à l’émergence d’artistes francophones et ambiance conviviale.
Au programme dimanche 20 septembre (à partir de 14h30)
· finale du concours de chanson francophone Les Mardis de la Chanson avec les 4 finalistes
1 Juliette Magnevasoa
2 Bonneville
3 Marc Parodi
4 Bodie
INVITE D’HONNEUR FREDERIC FROMET .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Le Mans Pop Festival Finale
L’événement Finale de Le Mans Pop Festival Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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