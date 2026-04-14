Finale mondiale du rugby à 7 – HSBC SVNS Series, Stade Atlantique, Bordeaux

Finale mondiale du rugby à 7 – HSBC SVNS Series 5 – 7 juin Stade Atlantique Gironde

Tarifs : à partir de 45 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Le rugby à 7 s’invite à Bordeaux Métropole pour un rendez-vous exceptionnel !

Du 5 au 7 juin 2026, le Stade Atlantique vibrera au rythme du SVNS 2026, avec la dernière étape du circuit mondial SVNS. Un spectacle unique, dans une terre de Rugby qui appréciera l’intensité et le spectacle du rugby à 7.

Le rugby à 7, un spectacle mondial qui séduit la France

La compétition olympique de rugby à 7 à Paris 2024 a marqué un tournant historique avec près d’un demi-million de spectateurs réunis au Stade de France. Cet engouement sans précédent confirme la puissance d’attraction de la discipline et la passion qu’elle suscite dans l’Hexagone.

En choisissant le Stade Atlantique, la Fédération Française de Rugby entend prolonger cette ferveur et renforcer encore davantage le lien entre les Français et leur sport.

Une étape décisive pour les 24 meilleures équipes

Cette ultime étape du circuit mondial HSBC SVNS réunira les 24 meilleures équipes mondiales – 12 sélections féminines et 12 masculines – qui s’affronteront pour décrocher les prestigieux trophées de Champions de la saison. Un moment unique, devant un public français déjà conquis par l’intensité et le spectacle du rugby à 7.

Bordeaux, capitale du rugby le temps d’un week-end

Après avoir déjà été choisie pour accueillir des rencontres internationales prestigieuses – le XV de France Masculin contre les Fidji et le XV de France Féminin face à l’Angleterre – Bordeaux poursuit son ascension comme ville incontournable du rugby.

Le temps d’un week-end, le Stade Atlantique se transformera en scène mondiale, accueillant l’élite du rugby à 7 pour une véritable fête sportive et populaire.

Visitez Bordeaux en toute simplicité avec le CityPass

Stade Atlantique Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeauxsvns.ffr.fr/fr »}] [{« link »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/bordeaux-citypass.html?subid=agd-bt »}]

Ne manquez pas les finales mondiales du HSBC SVNS Series du 5 au 7 juin au Stade Atlantique ! bordeaux rugby