Finales Départementales d’Escrime Complexe sportif le podium Istres
Finales Départementales d’Escrime Complexe sportif le podium Istres samedi 6 juin 2026.
Istres
Finales Départementales d’Escrime
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les passionnés d’escrime ont rendez-vous à Istres pour un événement sportif majeur ! Durant deux jours, les athlètes au fleuret et à l épée s’affronteront avec précision, rapidité et stratégie pour décrocher les titres départementaux.
Les Finales Départementales d’Escrime se tiendront les 6 et 7 juin 2026 au Gymnase Le Podium, situé chemin de Capeau à Istres. Organisée par Istres Sport Escrime, cette compétition rassemblera les meilleurs tireurs du département dans une ambiance à la fois intense, spectaculaire et conviviale.
Ouvert au public, ce rendez-vous est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce sport olympique, et d’encourager les talents locaux. .
Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 55 24 25 istres.sport.escrime@free.fr
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English :
Fencing enthusiasts meet up in Istres for a major sporting event! For two days, foil and epee fencers will compete with precision, speed and strategy for the departmental titles.
L’événement Finales Départementales d’Escrime Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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