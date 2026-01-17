Finales Départementales d’Escrime Complexe sportif le podium Istres

Istres

Finales Départementales d’Escrime

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Les passionnés d’escrime ont rendez-vous à Istres pour un événement sportif majeur ! Durant deux jours, les athlètes au fleuret et à l épée s’affronteront avec précision, rapidité et stratégie pour décrocher les titres départementaux.

Les Finales Départementales d’Escrime se tiendront les 6 et 7 juin 2026 au Gymnase Le Podium, situé chemin de Capeau à Istres. Organisée par Istres Sport Escrime, cette compétition rassemblera les meilleurs tireurs du département dans une ambiance à la fois intense, spectaculaire et conviviale.



Ouvert au public, ce rendez-vous est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce sport olympique, et d’encourager les talents locaux. .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 55 24 25 istres.sport.escrime@free.fr

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English :

Fencing enthusiasts meet up in Istres for a major sporting event! For two days, foil and epee fencers will compete with precision, speed and strategy for the departmental titles.

L’événement Finales Départementales d’Escrime Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres