Istres

L’Instant Provençal

Du 06/06 au 26/09/2026 le samedi de 8h à 13h30. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-09-26 13:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Chaque semaine du 6 juin au 26 septembre, le cœur de ville s’anime autour d’un marché chaleureux et vivant sur les Allées Jean Jaurès, où se mêlent saveurs locales, produits et savoir-faire authentiques; votre nouveau rendez-vous du samedi matin !

Dans une ambiance estivale et conviviale, vous êtes invités à flâner entre les stands, à échanger avec les exposants et à profiter d’un moment agréable en plein centre-ville d’Istres.



Entre esprit provençal, musique et atmosphère élégante L’Instant Provençal accompagne vos samedis matin tout au long de l’été, au rythme des rencontres et des découvertes locales.



Un nouveau rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, au cœur d’Istres. .

Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Every week from June 6 to September 26, the heart of the city comes alive with a warm and lively market on the Allées Jean Jaurès, where local flavours, products and authentic know-how come together; your new Saturday morning rendez-vous!

L’événement L’Instant Provençal Istres a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Istres