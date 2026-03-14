Rencontres Parfumées du Château des Baumes 4ème édition Château des Baumes Istres

Rencontres Parfumées du Château des Baumes 4ème édition

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le château des Baumes ouvre ses portes pour un voyage initiatique autour du parfum.

Toucher, sentir, écouter, contempler, créer… Participez aux Rencontres parfumées, une expérience sensorielle pour plonger dans l’univers de la parfumerie et découvrir ses multiples facettes, jusqu’à pouvoir créer votre propre parfum.



Le programme de cette nouvelle édition est actuellement en cours de construction et sera dévoilé très prochainement. Plusieurs rendez-vous viendront rythmer l’événement rencontres avec des professionnels, ateliers olfactifs, ateliers de création de parfum, conférences parfumées et découvertes sensorielles dans un cadre privilégié.



Avec cette manifestation, l’Office de Tourisme souhaite proposer au public une approche encore méconnue, celle de la haute parfumerie de niche, à travers différentes expériences autour des matières premières et de la création.



Découvrez prochainement le programme des Rencontres parfumées. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Let yourself be guided for a day on an initiatory journey around perfume in the magnificent Château des Baumes.

L’événement Rencontres Parfumées du Château des Baumes 4ème édition Istres a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Istres