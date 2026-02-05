Éco-balade Rassuen, refuge d’oiseaux entre ciel et étang Station d’épuration Istres

Éco-balade Rassuen, refuge d’oiseaux entre ciel et étang

Samedi 23 mai 2026 à partir de 6h. Station d’épuration Rassuen Istres Bouches-du-Rhône

Lors de balades commentées ils vous invite à ouvrir vos sens observer la flore des étangs et de la garrigue, respirer leurs parfums, écouter le chants d’oiseaux qui peuplent ces paysages typiquement provençaux.

Au fil des saisons, laissez-vous guider par Thierry dans l’exploration de l’étang de Rassuen. Vous y découvrirez ses nuances changeantes la lumière qui joue sur l’eau, les couleurs qui se transforment, les senteurs de la végétation et les chants des oiseaux qui rythment le paysage.

Vous pourrez ainsi constater les migrations, quand certains volatiles s’envolent vers d’autres horizons et que d’autres choisissent de rester. .

Station d’épuration Rassuen Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

During guided walks, he encourages you to awaken your senses: observe the flora of the ponds and the garrigue, breathe in their scents, and listen to the birdsong that inhabits these quintessential Provençal landscapes.

