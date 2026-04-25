Festival de bande dessinée Aéro BD Place Champollion Istres

Istres

Festival de bande dessinée Aéro BD

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 10h à 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Événement unique et incontournable dans le Sud de la France, le Festival AéroBD s’ouvre à tous les univers et à tous les publics. Passionnés de BD, curieux, enfants ou grands… il y en a pour tout le monde !

Au programme



Plus de 50 auteurs et autrices français et internationaux

Rencontres et séances de dédicaces (BD aéronautique, SF, jeunesse, comics, mangas…)

Animations immersives autour de l’aéronautique

Expositions, artistes, designers et créations originales

Ateliers pour petits et grands (dessin, origami, papercraft…)



Invité d’honneur Dan Verlinden

Une figure incontournable de la BD, ayant travaillé sur Le Petit Spirou et Spirou et Fantasio



Librairies spécialisées, stands BD, bourse d’occasion

Restauration sur place pour profiter toute la journée



Les 23 et 24 mai

De 10h à 20h

Halle polyvalente

Entrée gratuite



Une édition placée sous le signe de la créativité, du partage et de la passion .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 42 81 22 sanchezfamily@orange.fr

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English :

A unique and unmissable event in the South of France, the AéroBD Festival is open to all worlds and all audiences. Comic fans, the curious, children and adults? there’s something for everyone!

L’événement Festival de bande dessinée Aéro BD Istres a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Istres