Festival de bande dessinée Aéro BD Place Champollion Istres
Festival de bande dessinée Aéro BD Place Champollion Istres samedi 23 mai 2026.
Istres
Festival de bande dessinée Aéro BD
Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 10h à 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Événement unique et incontournable dans le Sud de la France, le Festival AéroBD s’ouvre à tous les univers et à tous les publics. Passionnés de BD, curieux, enfants ou grands… il y en a pour tout le monde !
Au programme
Plus de 50 auteurs et autrices français et internationaux
Rencontres et séances de dédicaces (BD aéronautique, SF, jeunesse, comics, mangas…)
Animations immersives autour de l’aéronautique
Expositions, artistes, designers et créations originales
Ateliers pour petits et grands (dessin, origami, papercraft…)
Invité d’honneur Dan Verlinden
Une figure incontournable de la BD, ayant travaillé sur Le Petit Spirou et Spirou et Fantasio
Librairies spécialisées, stands BD, bourse d’occasion
Restauration sur place pour profiter toute la journée
Les 23 et 24 mai
De 10h à 20h
Halle polyvalente
Entrée gratuite
Une édition placée sous le signe de la créativité, du partage et de la passion .
Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 42 81 22 sanchezfamily@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique and unmissable event in the South of France, the AéroBD Festival is open to all worlds and all audiences. Comic fans, the curious, children and adults? there’s something for everyone!
L’événement Festival de bande dessinée Aéro BD Istres a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Soirée salsa avec Afincao, Millie Timbera & DJ Missy Mi Magic Mirrors Istres 25 avril 2026
- Éco-balade naturaliste dans la plaine de la Crau, site du Mas de Chauvet La Grange Entressen Istres 25 avril 2026
- Poï Poï une journée dédiée aux chants de l’Europe de l’Est et des Balkans CEC Les Heures Claires Istres 25 avril 2026
- Bière, vin & coquillages Chemin Du vieux Sulauze Istres 26 avril 2026
- Rencontre de chorales La Grange Entressen Istres 28 avril 2026