Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé”

Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 10h30.

Sur inscription.

Samedi 28 février 2026 de 10h à 10h30. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Les bibliothécaires jeunesse donnent rendez-vous aux tout-petits pour un temps de lecture, de musique et de manipulation des livres.Familles

Livres à toucher, livres aux illustrations colorées, comptines, jeux de doigts, il y aura de quoi stimuler la curiosité de votre tout-petit et l’amuser. Il pourra partir à la découverte de ces livres et faire de nouvelles expériences.



Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Come and read, sing and play with your baby at the Entressen multimedia library.

