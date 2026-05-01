Conférence La présence de la NASA sur la Base d’Istres Auditorium Charles Aznavour Istres

Istres

Conférence La présence de la NASA sur la Base d’Istres

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 18h. Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Saviez-vous que la base aérienne d’Istres, avec sa piste de 5000 mètres, a été l’une des trois bases hors des États-Unis sélectionnées pour accueillir en urgence la navette spatiale américaine ?

Lors des lancements, une équipe de la NASA était mobilisée sur place, prête à intervenir en cas de besoin, avec des moyens de sécurité incendie spécifiques.

Pascal Jacques, du Conservatoire du patrimoine aéronautique istréen, reviendra sur cette collaboration exceptionnelle, en explorant la genèse de la navette spatiale, ses mises en orbite, les accidents marquants et les protocoles mis en œuvre pour sa récupération. Présenté par Pascal Jacques, du Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen .

Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 25 92 41

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English :

Did you know that Istres Air Force Base, with its 5,000-metre runway, was one of the three bases outside the United States selected as the emergency base for the American Space Shuttle?

L’événement Conférence La présence de la NASA sur la Base d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Istres