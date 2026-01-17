La Feria de l’Art Chemin De Tivoli Istres

Istres

La Feria de l’Art

Du 01/06 au 30/06/2026 tous les jours. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Un parcours artistique reliant les arènes du Palio au centre ville par un fil d’art réunissant divers lieux culturels et des commerces de la ville afin d’accueillir une ou plusieurs œuvres d’artistes locaux et régionaux.

Un rassemblement des artistes locaux autour de l’art taurin tradition du paysage et animalier camarguais, costumes traditionnels, flamenco et toros dans un parcours artistique urbain à visiter.



Programme

DU 1 AU 30 JUIN Exposition dans les Boutiques d’Istres et à l’Hôtel du Castellan



DU 1 AU 21 JUIN Exposition à l’Office de tourisme



LE 19, 20 et 21 JUIN Exposition au village Féria

Horaires vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 21h. .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 41 44 61

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English :

An artistic itinerary linking the Palio arenas to the city center via an art thread bringing together various cultural venues and businesses in the city to host one or more works by local and regional artists.

L’événement La Feria de l’Art Istres a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Istres