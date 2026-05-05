The SHOW Place Champollion Istres
The SHOW Place Champollion Istres samedi 16 mai 2026.
Istres
The SHOW
Samedi 16 mai 2026.
Ouverture des portes 19h
Début du spectacle 20h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Préparez-vous à vivre un show inédit, haut en couleurs, en énergie et en émotions. Sur scène, plus de 150 danseurs de tous âges réunis pour vous offrir un show spectaculaire, créatif et ultra festif qui promet de faire trembler la Halle Polyvalente !
Un univers fort, des tableaux chorégraphiques originaux, une ambiance électrique signée Complexe 99 C’est LE rendez-vous à ne pas manquer.
Un show, un moment inoubliable venez vivre l’expérience Complexe 99! .
Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Get ready to experience an unprecedented show, full of color, energy and emotion. Over 150 dancers of all ages will be on stage to bring you a spectacular, creative and ultra-festive show that promises to rock the Halle Polyvalente!
L’événement The SHOW Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres
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