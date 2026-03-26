Stage de yoga ouverture des Chakras Maison de la Danse Istres
Stage de yoga ouverture des Chakras Maison de la Danse Istres vendredi 8 mai 2026.
Stage de yoga ouverture des Chakras
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 12h. Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Ce stage vous propose un travail en profondeur autour de l’ouverture et de l’harmonisation des chakras animé par Julia Cicero.
À travers des postures, des exercices de respiration et des moments de relaxation, vous explorerez les différentes énergies du corps pour favoriser l’équilibre, la vitalité et le bien-être global.
Un moment idéal pour se recentrer, relâcher les tensions et se reconnecter à soi en douceur. .
Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81
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English :
This workshop offers in-depth work on opening and harmonizing the chakras, led by Julia Cicero.
L’événement Stage de yoga ouverture des Chakras Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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