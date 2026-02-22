52e édition de la Course de côte Istres

52e édition de la Course de côte

Du samedi 2 au dimanche 3 mai 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route du delà Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

La Course de Côte d’Istres revient pour une 51ème édition ! Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de belles mécaniques et de sensations fortes !

L’Association Sportive Automobile d’Istres (ASAI), donne rendez-vous aux pilotes de la région sur la route du Delà pour tenter de décrocher le meilleur chrono sur le bitume pendant le mois de mai.

1,7 km de course, pied au plancher, tout en essayant d’éviter les pièges de la dizaine de virages sur le parcours, telle sera la mission des coureurs.



Cette compétition automobile est organisée avec le concours de la Ville d’Istres, de l’Office Municipal du Sport (OMS) et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle compte pour la Coupe de France de la Montagne.



Une soixantaine de pilotes ont rendez-vous sur la D16, ou route du Delà, qui relie Istres à Miramas, le long de l’étang de Berre, pour tenter de décrocher le meilleur chrono tout en essayant d’éviter les pièges de la dizaine de virages sur le parcours, long de 1,5km, entre le parking de la plage de Monteau et le Domaine de Conclué.



Les essais chronométrés auront lieu samedi de 14h30 à 17h30 puis dimanche de 8h30 à 10h15. La course débutera dimanche de 10h30 à 12h puis de 13h à 17h. La remise des prix est prévu dimanche à 18h sur le site du point de départ.



Infos pratiques

✔ Entrée et navette gratuites

✔ Buvette et restauration sur place

✔Une navette gratuite circulera en continu. Elle ira du parking du stade au CEC jusqu’au départ de la course avec des arrêts au lycée professionnel Latécoère, au rond-point Jacqueline-Auriol et à la Romaniquette. .

Route du delà Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 64 57 75

English :

The Course de Côte d’Istres returns for its 51st edition! A not-to-be-missed event for all enthusiasts of mechanical beauty and thrills!

