Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Rassuen Istres

Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN
Dimanche 3 mai 2026 de 6h à 16h. Rassuen Allée M. Laugier Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
2026-05-03
Venez chiner sur le traditionnel vide greniers de Rassuen !
Vide grenier organisé par le CIQ de Rassuen sur l’Allée Marius Laugier, les rues Antoinette Bersia et Ange Bertolotti.
Inscriptions le 11 avril de 8h à 11h pour les adhérents et de 15h à 16 h pour tout public. Salle du lavoir allée Marius Laugier. .
Rassuen Allée M. Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 90 23 49 ciqrassuen@yahoo.fr
English :
Come and bargain-hunt at the traditional Rassuen garage sale
L’événement Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Istres a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme d’Istres