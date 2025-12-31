QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques Route De Fos RN 569 Istres

QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Dans ce voyage singulier, se croisent voix polyglottes, instruments d’époque et sonorités contemporaines.

Flûtes à bec électrisées, violes de gambe sous tension, basses continues scratchées sur platines vinyles, boucles augmentées à la guitare électrique les œuvres de Purcell, Monteverdi, Strozzi, De Bailly s’invitent dans un univers sonore résolument moderne. Sans altérer la beauté des mélodies, les chanteuses et musiciens bousculent les genres et les codes pour nous faire (re)découvrir les trésors du répertoire baroque. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

English :

This unique journey brings together multilingual voices, period instruments and contemporary sounds.

L’événement QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres