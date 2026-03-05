Découverte des plantes comestibles et médicinales sur la colline st-Étienne Parking des chasseurs Istres

Découverte des plantes comestibles et médicinales sur la colline st-Étienne

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 10h. Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Partez sur les sentiers de la colline Saint-Étienne pour une escapade nature. Guidés par Cécile Fukari, pharmacienne et naturopathe, découvrez les bienfaits des plantes sauvages et leurs différents usages pour la santé.

Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Take to the trails of Saint-Étienne hill for a nature getaway. Guided by pharmacist and naturopath Cécile Fukari, discover the health benefits of wild plants.

