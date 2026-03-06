Conférence  Histoire du profilage  Château des Baumes Istres

Conférence Histoire du profilage

Mardi 5 mai 2026 à partir de 18h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Découvrez l’histoire du profilage criminel et son utilisation comme outil d’aide à l’enquête. Une conférence pour mieux comprendre l’analyse comportementale et démêler la réalité des idées véhiculées par les séries et l’audiovisuel.

Lors de cette conférence, Sandrine Skiller vous propose de découvrir l’histoire et la naissance du profilage criminel.



Souvent popularisé par les séries et les films, le profilage est en réalité un outil d’aide à l’enquête qui s’appuie sur l’analyse du comportement, aux côtés d’autres disciplines comme la psychologie, la criminologie ou les sciences forensiques.



Au fil de cette rencontre, la conférencière expliquera comment cette méthode s’est développée et comment elle peut contribuer à mieux comprendre certains mécanismes criminels, loin de certaines idées véhiculées par l’audiovisuel.



La conférence est proposée par Sandrine Skiller, juriste diplômée en droit privé de la faculté de Montpellier et de l’École nationale de procédure de Paris. Spécialisée en analyse comportementale et profilage, elle intervient régulièrement lors de conférences et est également membre partenaire de l’Association québécoise de criminalistique et collaboratrice média investigation et profilage pour l’application Black Track. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of criminal profiling and its use as an investigative tool. A conference to better understand behavioral analysis and unravel the reality of the ideas conveyed by TV series and audiovisual media.

L’événement Conférence Histoire du profilage Istres a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme d’Istres